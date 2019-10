Stad breidt zone 30 uit naar volledige stadskern Yannick De Spiegeleir

01 oktober 2019

14u27 0 Lokeren De volledige stadskern is voortaan zone 30. Dat hebben de politie en de stad via een Facebookbericht wereldkundig gemaakt. “Het begin en het einde van de zone 30 zal nog extra aangeduid worden door middel van bijkomende wegmarkeringen”, zegt schepen van Mobiliteit Sabine Van Rysselberghe (Open VLD).

Het invoeren van een ‘coherente’ zone 30 was één van de doelstellingen uit de beleidsnota ‘Lokeren 2.0' van het nieuwe bestuur. Het licht voor de uitbreiding van de bestaande zone 30 werd deze zomer al op groen gezet door het college van burgemeester en schepenen. “De politie zal ook controleren op het naleven van de toegelaten snelheid”, zegt Van Rysselberghe. De Durmelaan is één van de voorbeelden waar het snelheidsregime nu (deels) wijzigt. “De zone-30 was vroeger slechts van toepassing in een deel van de straat (de omgeving van school De Karwij, red.), maar geldt nu voor de gehele straat", schetst de schepen. Een kaartje dat gedeeld werd via sociale media duidt aan welke straten (in het donkerblauw) voortaan gelden onder de zone 30.