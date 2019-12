Stad biedt gratis evenementenkalender aan op nieuwjaarsreceptie Yannick De Spiegeleir

27 december 2019

13u56 0 Lokeren Tijdens de nieuwjaarsreceptie van de stad op 4 januari krijgen alle Lokeraars een gratis evenementenkalender aangeboden.

De kleurrijke kalender boordevol activiteiten biedt een overzicht van grote evenementen die in 2020 gepland zijn in de Durmestad. Vanaf 6 januari zijn de kalenders verkrijgbaar bij Infopunt Toerisme of de Spar in Eksaarde. Voor meer informatie kan je contact opnemen via toerisme@lokeren.be of 09/340.94.74.