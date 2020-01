Stad bevraagt wijkbewoners over aanpassing parkeerregime Yannick De Spiegeleir

21 januari 2020

17u18 0 Lokeren Met het oog op de renovatie van voetpaden opteert de stad om het parkeerregime aan te passen in verschillende straten rondom het Grijze Bosplein.

“Naast de renovatie van voetpaden willen we ook de doorstroming in de straten van de woonwijk verbeteren. We opteren om een vast parkeerverbod in te voeren aan één zijde van de straten”, zegt schepen van Mobiliteit Sabine Van Rysselberghe (Open Vld). De bewoners kregen thuis een brief met een plan waarop alles verduidelijkt wordt. “Permanent parkeren aan één zijde bevordert de doorstroming en verzekert de doorgang voor hulpdiensten. Bij de keuze van de zijde van de straat waar men nog mag parkeren hebben wij rekening gehouden met het aantal opritten om zo het meest aantal parkeerplaatsen te kunnen aanbieden.”

De bewoners krijgen de tijd om te reageren tot 3 februari.