Stad bevraagt inwoners over heraanleg Groentemarkt en Oude Vismijn Yannick De Spiegeleir

16 oktober 2019

Na de heraanleg van de Markt en de Prosper Thuysbaertlaan wil het Lokerse stadsbestuur deze legislatuur werk maken van de herinrichting van de Groentemarkt en de Oude Vismijn. In navolging van de bevraging rond het Spoelepark lanceert de stad nu ook een online bevraging over de toekomst van de twee stadspleinen via denkmee.lokeren.be

Moet de fontein blijven op de Groentemarkt? Moet het mogelijk blijven om gratis te kunnen parkeren op de Oude Vismijn? Is er nood aan meer groen op beide stadspleinen? En is het afsluiten van de doorgang van de Groentemarkt naar de Oude Vismijn voor gemotoriseerd verkeer om de veiligheid van fietsers en voetgangers te garanderen opportuun?

Het zijn slechts enkele van de vragen die worden opgeworpen in een korte enquête die de stad lanceert via het platform denkmee.lokeren.be. “De uitvoering van de werken is voorzien voor 2021”, zegt schepen van Omgeving Filip Liebaut (CD&V). “We hebben een ideeënoproep gelanceerd en willen de Lokeraars uitnodigen om aan te duiden waar hun prioriteiten liggen. Sowieso is het hoofddoel om beide pleinen mooier en aantrekkelijker te maken.” Het budget van het stadsvernieuwingsproject wordt later vastgelegd in de meerjarenbegroting.