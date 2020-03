Stad betrekt bewoners Everslaar en Spoele bij heraanleg straten Yannick De Spiegeleir

02 maart 2020

18u12 2 Lokeren De stad lanceert deze week het nieuwe participatietraject ‘Bouw mee aan je eigen straat’. De buurtbewoners van de geplande werken in de Spoele, Everslaarstraat, Bokslaarstraat en Bredenhoekstraat, worden als eerste uitgenodigd om actief mee te denken en mee vorm te geven aan de herinrichting van hun straat.

“Bij wegenwerken, aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel en de vernieuwing van de bovenbouw van de straten (de rijweg, de voetpaden,…) betrekt de stad de buurtbewoners van bij de opstart van de herinrichting”, zegt schepen van Openbare Werken Sabine Van Rysselberghe (Open Vld).

De buurtbewoners worden betrokken van bij de opstart. Via een enquête wordt getracht om een eerste zicht te krijgen op de wensen en de noden van de buurt. Buurtbewoners kunnen deze enquête zowel op papier als online invullen. Online kan dit via het digitaal inspraakplatform www.denkmee.lokeren.be.

Op donderdag 5 maart om 20 uur worden alle buurtbewoners uitgenodigd op de workshop ‘Bouw mee aan je eigen straat’. De workshop gaat door in de refter van de stedelijke basisschool Spoele, Spoele 40. Op deze avond wordt de buurt geïnformeerd betreffende het project en de vooropgestelde timing. Voor alle info en vragen kan je terecht bij de dienst infrastructuur, Weverslaan 18 te Lokeren, of via het e-mailadres infrastructuur@lokeren.be.