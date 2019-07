Spring zondag in de Durme voor proper water Yannick De Spiegeleir

11 juli 2019

16u34 0 Lokeren Op zondag 14 juli springen opnieuw duizenden Vlamingen in beken en rivieren naar aanleiding van Big Jump, de jaarlijkse happening waarbij de aandacht voor zuiver water centraal staat. Ook in Lokeren organiseert Natuurpunt een springplaats in de Durme aan de aanlegsteiger ter hoogte van het Prinses Josephine Charlottepark.

Met de actie Big Jump wil GoodPlanet Belgium, coördinator van Big Jump in ons land, aandacht voor de waterkwaliteit dan ook hoog op de agenda houden. De organisatoren van Big Jump roepen zowel beleidsmakers, bedrijven als burgers op om samen werk te maken van proper water. In Lokeren kan je om 15 uur in het water springen.

Zuiver water in Daknam

Sinds de opstart van de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Lokeren in 1997 evolueerde de waterkwaliteit van de Durme van zwaar verontreinigd naar aanvaardbare kwaliteit. Aquafin blijft samen met de stad werken aan de uitbouw van het rioleringsstelsel en een verhoging van de zuiveringsgraad. De afgelopen jaren werd in heel wat straten een gescheiden riolering aangelegd en in Daknam een kleine waterzuiveringsinstallatie (KWZI) gebouwd. Met de stadsprojecten ‘Groene clusters Daknam’ en ‘Daknamse bossen’ worden alle woningen van Daknam binnenkort op de nieuwe KWZI aangesloten zijn

Ook fauna en flora herleeft aan proper oppervlaktewater. Een bewijs daarvan zijn de blauwe reigers en ooievaars die langs het water worden gespot en de aanwezigheid van otters en bevers in natuurgebied Molsbroek vlakbij het centrum.