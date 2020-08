Sportraad doet groepsaankoop handgel en ontsmettingsmiddel voor Lokerse sportclubs Yannick De Spiegeleir

16u46 1 Lokeren De Lokerse Sportraad heeft in samenwerking met de Lokerse Firma ACR een groepsaankoop op touw gezet die de mogelijkheid geeft aan de Lokerse sportverenigingen op een voordelige manier handgel en ontsmettingsmiddel aan te schaffen.

“De Lokerse Sportverenigingen worden ongemeen hard getroffen door de maatregelen die opgelegd worden naar aanleiding van COVID-19. Enerzijds zien ze een groot deel van hun inkomsten verdwijnen doordat wedstrijden en evenementen niet kunnen doorgaan, anderzijds dienen ze supplementaire kosten te maken om de resterende activiteiten toch nog veilig te kunnen laten doorgaan”, zegt Patrick Van Hooste, secretaris van de sportraad.

In de wetenschap dat alle sportverenigingen met dezelfde problematiek worden geconfronteerd zocht de Sportraad naar een Lokerse firma die bereid was om tegen een gunstige prijs handgels en ontsmettingsmiddelen ter beschikking te stellen van de Lokerse sportverenigingen. De firma ACR Lokeren was dit idee direct genegen en was bereid een deel van de winstmarge te laten vallen om de Lokerse sportverenigingen te steunen. De firma is gespecialiseerd in industriële reinigingsmiddelen.

“De Sportraad zelf doet ook een duit in het zakje en draagt tot 25% van de kosten van iedere aankoop (met een max van 100 euro voor kleinere verenigingen en een max van 200 euro voor sportverenigingen met meer dan 100 leden)”, klinkt het.

Voor meer informatie kan contact opgenomen worden met de secretaris van de sportraad via patrick.vanhooste@lokeren.be.