Sportingfans verenigen zich in Supporterscollectief Wit-Zwart-Geel: “Op Daknam voetballen op een zo hoog mogelijk niveau” Yannick De Spiegeleir

13 maart 2020

19u00 26 Lokeren Ondanks de benarde situatie van hun club laten de trouwe fans van Sporting Lokeren de moed niet zakken. Ze verenigen zich in het nieuwe Supporterscollectief Wit-Zwart-Geel . Zo willen ze werk maken van supportersparticipatie in het beleid van de club.

“De bedoeling van Supporterscollectief Wit-Zwart-Geel is om de supporter van Sporting Lokeren te informeren en te engageren. Dit collectief wil er alles aan doen om, onder eender welke vorm, op Daknam te voetballen op een zo hoog mogelijk niveau. We wensen tevens een supportersoverleg te organiseren dat daarna kan uitmonden in een supportersparticipatie”, zegt Jens Van der Voorden namens het collectief.

Lokale verankering

“We willen de supporters graag een stem geven en van daaruit toezien dat de lokale verankering, maar ook het sociaal aspect gewaarborgd kan blijven in welk nieuw verhaal dan ook. Naast de ruchtbaarheid die we hier de volgende weken willen aan geven om een zo breed mogelijke basis te creëren, zouden we graag nu al een aantal zaken uitwerken”, vult Dirk Bossers aan.

Zo wil het Supporterscollectief achterhalen bij de Voetbalbond welke mogelijkheden er zijn voor een eventuele doorstart. “Denk bijvoorbeeld aan duidelijkheid rond wanneer we in 1b blijven, zakken naar tweede amateur of dat het sowieso onder ons huidige stamnummer 4de provinciale wordt bij een faillissement. We willen voor elk scenario weten wat de voorwaarden zijn en welke de financiële gelden zijn die moeten voldaan worden”, klinkt het.

Democratisch

Om alles verder vorm te geven, willen de fans contact leggen met de voorlopige bewindvoerder, lokale doorstarters, de stad en andere mogelijk betrokken partijen. “Maar dan veel gestructureerder dan tot op heden. De Lokeren-fan verdient antwoorden”, zegt Bossers. “Let wel, door de huidige omstandigheden en het coronavirus bestaat de mogelijkheid dat een overleg niet meteen zal kunnen plaatsvinden. Het is de bedoeling om zo democratisch mogelijk te werken en steeds een voorstel te doen waar dan zoveel mogelijk supporters op kunnen reageren tot het uiteindelijke overleg. Zo moeten we tot bepaalde structuren komen die hopelijk kunnen uitmonden in een supportersparticipatie waar elk individu en ook elke reeds bestaande supportersgroep zich in kan terugvinden.”

Meer info via de Facebookpagina Collectief Wit-Zwart-Geel.