Sportingfans verbijten zenuwen op beloftematch: “Snakken naar duidelijkheid” Yannick De Spiegeleir

09 maart 2020

20u50 0 Lokeren Terwijl er maandagavond opnieuw een cruciale Raad van Bestuur plaatsvindt over de toekomst van Sporting Lokeren verzamelden enkele tientallen supporters in het Daknamstadion om de beloftematch tegen Eupen te volgen.

De gemoederen lopen hoog op bij de fans. Een symbolische actie, opgezet door een fan, om massaal handdoeken ‘in de ring te gooien’ werd maandagavond in laatste instantie afgeblazen. Andere supporters proberen er de moed in te houden door de beloftenwedstrijd te volgen tegen Eupen. “Ik heb ondertussen al uitslag van al die stress die Sporting mij de laatste weken oplevert. Het coronavirus is er niks tegen”, grapt Thalia (50). Zwarte humor is haar niet vreemd. “Ik ga nog iets drinken in de kantine…. nu ik het krediet op mijn drankenkaart nog kan gebruiken. We snakken in elk geval naar duidelijkheid.”

Niet iedereen heeft alle hoop op een goede afloop opgegeven. “Ik ben er zeker van dat Louis de Vries dag en nacht werkt aan een oplossing. Ik beleef slapeloze nachten door deze nachtmerrie, maar wie weet komt het straks toch nog allemaal goed?”, klinkt het. Van het bestuursfront blijft het maandagavond voorlopig stil.