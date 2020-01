Sportingfans van #wijzijnlokeren broeden op nieuwe actie: “Samenhorigheid tonen, ook in moeilijke tijden” Yannick De Spiegeleir

14u22 0 Lokeren In samenwerking met de jeugdwerking van de club pakt supportersgroep #wijzijnlokeren op vrijdag 24 januari uit met een grootschalige actie om de spelers een hart onder de riem te steken voor de wedstrijd tegen OH Leuven. “Ondanks de degradatiezorgen willen we tonen dat ons hart nog steeds klopt voor Sporting”, klinkt het.

Een zestigtal fans verzamelde woensdagavond in het Daknamstadion voor een open supportersvergadering om de plannen concreet uit te werken. Met het initiatief willen Geert Van Laere, Lieven Hérie en Jan De Backer van #wijzijnlokeren een nieuwe supportersactie op poten zetten. Vorig jaar zorgde dezelfde groepering al voor een indrukwekkend feestje én mars naar het stadion voor de laatste thuismatch tegen Cercle Brugge.

Opvallend: woensdagavond waren er geen leden van het clubbestuur aanwezig. “Een bewuste keuze. We willen dat deze actie gedragen wordt door de supporters zelf. De kernwaarden waar onze club voor staat, mogen niet verloren gaan, ook niet in moeilijke tijden”, zegt Hérie. De jeugdspelers van Sporting Lokeren krijgen volgende week een centrale rol in de supportersactie. “Net als de fans vormen zij het kloppende hart van Sporting. Daarom zullen de fans voor een afterwork party verzamelen in de jeugdkantine enkele uren voor de aanvang van de wedstrijd tegen OH Leuven.” Enkele lokale dj’s zullen de fans in de juiste stemming brengen.

Voor de wedstrijd zullen de supporters een erehaag vormen voor de jeugdploegen die zich begeven naar het Daknamstadion. “Door zoveel mogelijk jeugdspelers te mobiliseren, onze club telt er 400, willen we een positief ingestelde actie brengen in het stadion. Samen met sympathisanten en familieleden moet het mogelijk zijn om 1.000 mensen op de been te brengen. Tijdens de rust zullen de jeugdteams ook voorgesteld worden op het terrein”, zegt Bart Vanden Driessche van de jeugdwerking van Sporting Lokeren.

Ook na de wedstrijd hopen de fans een verlengstuk te breien aan de supportersactie. Initieel werd er gedacht aan het openen van een pop-up in het leegstaande café De Mierennest in de Daknamstraat, maar uiteindelijk werd er toch beslist om de actie binnen de site van het Daknamstadion te houden. Daarvoor zal #wijzijnlokeren contact opnemen met de club. “We hopen toegang te krijgen tot de Kollerzaal. Daar zouden we dan met een frisse pint en muziek de avond kunnen afsluiten.”