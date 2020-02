Sportingfans uiten ongenoegen over optreden oproerpolitie: “Zelfs spotter kreeg kopstoot” Yannick De Spiegeleir

29 februari 2020

13u21 36 Lokeren De fans van Sporting Lokeren zijn allesbehalve tevreden met het optreden van de Mobiele Eenheid van de politie die vrijdagavond kwam postvatten voor de spionkop in het Daknamstadion. “Eén van de oproeragenten deelde zelfs een kopstoot uit aan een collega-spotter van de politie die de gemoederen wilde bedaren.”

Na een uur spelen in de partij tussen Lokeren en Beerschot liep het mis. De supporters in het sfeervak uiten hun ongenoegen over de gang van zaken in de club. Ze richtten hun pijlen richting voorzitter Louis de Vries, die ze verantwoordelijk achtten voor de malaise en scandeerden ‘Louis buiten’. Symbolisch werden vlaggen op het plein gesmeten, waarna de oproerpolitie besloot om voor de spionkop te komen postvatten.

Die maatregel werkte echter als een rode lap op een stier. Spotters van de lokale politie, die tijdens voetbalwedstrijden het supportersgebeuren in goede banen leiden, trachtten de gemoederen te bedaren en trachtten hun collega’s te overtuigen om terug van het veld te verdwijnen. Op een filmpje dat op sociale media circuleert is daarbij te zien hoe een agent van de oproerpolitie een kopstoot uitdeelt. “Een schandalige ingreep van de Mobiele Eenheid, die de signalen van de spotters straal negeerde”, klinkt het bij de Sportingfans. Ook het gebruik van traangas viel in slechte aarde, ook omdat er kinderen in de buurt van het incident stonden.

Terugkijken op een bizarre avond. Escalerend politie optreden. Geen begrip voor emoties. Onschuldig protest werd gewelddadig de kop ingedrukt. Hier staat al minuten een hek open, zonder dreiging. Kijk naar de hoeveelheid traangas als ze het hek al dicht hebben gemaakt. #Lokeren pic.twitter.com/CsfmB6zPJI vanpogototpopo(@ vanpogototpopo) link

Sportingkapitein Killian Overmeire, die tijdens het incident kwam bemiddelen, uitte eerder al zijn ongenoegen over het optreden van de politie. “De gemoederen waren even verhit, maar die jongens waren perfect rustig te krijgen. En dan ga je met zo’n machtsvertoon voor die supporters staan. Dat is gewoon uitdagen”, aldus Overmeire.

De supporters komen later vandaag nog met een officieel standpunt naar buiten over het incident.