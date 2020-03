Sportingfans plannen symbolische actie: “Handdoek in ring gooien” Yannick De Spiegeleir

07 maart 2020

11u42 0

“Louis kan en wil de handdoek niet in de ring gooien, dan doen wij het wel”. Onder dat mom plannen de supporters van Sporting Lokeren maandagavond een symbolische actie met handdoeken.

De fans zijn het uitstel en de onzekerheid over de toekomst van hun club hartsgrondig beu. Bovendien dreigt Sporting Lokeren nog verder weg te zakken als er niet snel een beslissing volgt.

Op het Facebookevenement ‘Hart voor Lokeren - de handdoek in de ring gooien’ worden fans opgeroepen om maandagavond om 19 uur naar het Daknamstadion af te zakken. Die avond vindt immers een nieuwe cruciale Raad van Bestuur plaats. “Breng alvast een handdoek mee. Louis kan en wil ze niet in de ring gooien, dan brengen wij er maar eentje mee. Wij willen duidelijkheid en geen leugens meer. De bal ligt in Louis zijn kamp.”