Sportingfans plannen steunactie voor trainer en spelers: “Zij laten ons niet in de steek, wij hen ook niet” Yannick De Spiegeleir

21 februari 2020

16u29 6 Lokeren Ondanks de penibele situatie van Sporting Lokeren geven trainer Stijn Vreven en zijn spelers morgen geen verstek voor de uitwedstrijd tegen Roeselare. Voor die moedige houding willen de fans hen morgen bedanken met een steunactie in het Daknamstadion vlak voor het vertrek.

“We roepen iedereen op om de spelers en trainers een hart onder de riem te steken voor ze vertrekken richting Roeselare. Zij laten ons niet in de steek. Wij hen ook niet”, zegt Dirk Bossers, één van de trekkers van de actie. De fans verzamelen om 17 uur op de parking van het Daknamstadion.

In een interview met onze krant gaf Stijn Vreven aan dat hij niet denkt aan opgeven. “Ik ben nog steeds de kapitein van het schip”, zegt hij daarover. In een open brief richt supportersgroep #wijzijnlokeren zich rechtstreeks tot de coach om hem te bedanken voor zijn volharding. “Stijn. We wensen je in deze tijden dan ook de kracht toe om door te gaan. Ondanks de onzekerheid. Een ding is duidelijk geworden sinds je op onze bank zit: je bent niet van hier, maar jouw DNA sluit zeer nauw aan bij het onze.