Sporting Lokeren sluit samenwerkingsakkoord met Chinese Ke Hua Sports: “Toekomst op financieel vlak zorgenvrij” Yannick De Spiegeleir

24 januari 2020

14u35 0 Lokeren Voorzitter Louis de Vries heeft vrijdagochtend de langverwachte sponsordeal voorgesteld die Sporting Lokeren van haar financiële problemen moet verlossen. De club gaat in zee met de Chinese voetbalgroep Ke Hua Sports. “Door deze samenwerking kunnen we de toekomst op financieel vlak zorgenvrij aanvatten en de club in alle geledingen uitbouwen”, zegt de Vries.

De preses van Sporting Lokeren liet tijdens de persconferentie optekenen dat er achter de schermen al maanden contacten waren met de Chinese partner. “We hadden liever nog een paar weken langer gewacht om de deal te communiceren, maar de druk van buitenaf werd te groot. Daarom achten we het nodig vonden om dit nu al bekend te maken.” De Vries verwees daarmee naar de berichten die de afgelopen weken steeds vaker verschenen over betalingsproblemen van clubpersoneel. Zo gaf coach Stijn Vreven gisteren toe dat hij zijn loon nog niet ontvangen had en kondigde de medische staf haar vertrek aan.

Maar het Sportingbestuur is er van overtuigd dat het tij zal keren door het samenwerkingsakkoord met Ke Hua Sports. “Ten laatste maandag zal een eerste schijf op de rekening staan. Voldoende om de huidige situatie te saneren”, luidt het. “De samenwerking zal activiteiten in beide richtingen ontwikkelen waarbij talentvolle Chinese jongeren voor korte en langere termijn naar Sporting Lokeren zullen afzakken. Anderzijds wordt Sporting Lokeren hèt instrument om Europese voetbalexpertise en knowhow in China verder uit te rollen. Dit wordt ondersteund door een aantal Chinese bedrijven die op deze manier hun merkbekendheid in Europa willen versterken.”

Ontvangen op stadhuis

De Vries verwijst ook naar een ontmoeting tussen mr. Hao van Ke Hua Sports die afgelopen zaterdag op vraag van de club ontvangen werd op het stadhuis voor een informeel gesprek over onderwijs en jeugd in China. Over een verregaande samenwerking tussen de Chinese groep en Sporting Lokeren werd op dat moment nog met geen woord gerept.

“Niet bekend bij de lokale autoriteiten”

“We werden inderdaad gecontacteerd voor een onderhoud met een vertegenwoordiger van de Chinese sportautoriteiten door dhr. De Vries, voorzitter van Sporting Lokeren, met de vraag of er in de loop van dat weekend nog een onderhoud kon plaatsvinden met een vertegenwoordiger van de Chinese sportautoriteiten”, zegt burgemeester Filip Anthuenis (Open Vld). “Uiteraard is hier op in gegaan: Sporting Lokeren is en blijft een belangrijk uithangbord voor onze stad, niet in het minst door de uitgebreide en gewaardeerde jeugdwerking. Het kennismakingsgesprek ging dan ook vooral over de jeugdopleiding en de mogelijkheden tot samenwerking met de Lokerse scholen. Op dat moment werden de investeringsprojecten of sponsoringdeals met het Chinese bedrijf Ke Hua Sports, dat niet bekend is bij de lokale autoriteiten, niet besproken. We kijken uiteraard met veel interesse uit naar de concrete invulling van de vandaag aangekondigde samenwerking. Als stadsbestuur zullen wij in eerste instantie mee waken over de goede jeugdwerking en de uitstraling van Sporting Lokeren voor onze stad", aldus de burgemeester.

Voorlopig blijft Sporting Lokeren 100 procent in Belgische handen, maar er is een optie dat ook de Chinese partner inspraak krijgt. “Maar dat zal uitsluitend als minderheidsaandeelhouder zijn”, stipt de Vries aan.

Sinoloog

De persoonlijke banden van de Sportingvoorzitter speelden een belangrijke rol in de overeenkomst. “Ik ken één van de mensen van Ke Hua Sports al twintig jaar. Bovendien woont mijn zoon in China. Hij is sinoloog en geniet er aanzien als professor in de Aziatische talen. Hij was een betrouwbare tolk tijdens de onderhandelingen en dat was voor hen een heel belangrijk element.”

Ook de sterke reputatie van de Lokerse jeugdopleiding vormde volgens het clubbestuur een doorslaggevende factor om de Chinezen over de streep te halen. “Die mensen zien hier meer dan één keer geweest en waren onder de indruk van onze infrastructuur én onze gerenommeerde jeugdopleiding”, zegt de Vries.

Voor Bart Vanden Driessche, lid van het jeugdbestuur van Sporting Lokeren, is tevreden met de opsteker. “Dit toont aan dat investeren in het opleiden van jongeren loont en dat we voor een stuk nog bestaan door onze sterke jeugdwerking.”

Ook bij de supporters wordt voorzichtig positief gereageerd. “We hadden nood aan een belangrijk signaal na de negatieve berichten van de laatste tijd. Het is goed dat de club een partner heeft gevonden, maar we vinden het ook belangrijk dat Sporting zijn eigenheid blijft behouden”, zeggen Marc Borgers en Jurgen Cardon.

“Geen sprake van fusie”

Op het einde van de persconferentie liet de Sportingvoorzitter ook nog optekenen dat er gesprekken gaande zijn met een andere buitenlandse groep. “Misschien volgt er volgende week nog groot nieuws. Ik wil ook benadrukken dat er van een fusie absoluut geen sprake kan zijn. Dit is en blijft Sporting Lokeren. Wij zijn niet dood, wij zijn springlevend.”