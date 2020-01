Sporting Lokeren kondigt belangrijke sponsordeal aan Yannick De Spiegeleir

20 januari 2020

20u53 0 Lokeren Sportingvoorzitter Louis de Vries kondigt op de clubwebsite aan dat het bestuur de laatste hand legt aan een belangrijke sponsordeal.

Sporting Lokeren zat de laatste maanden in de hoek waar de klappen vallen. De club bekleedt de laatste plaats in 1B en wordt bovendien geplaagd door financiële problemen.

“De voorbije weken waren zeer zwaar: niet alleen op sportief vlak, maar ook de hele sfeer rond de club hakte er fors in. Wij wisten evenwel waar we – al maanden – mee bezig waren maar konden uiteraard niet communiceren zolang niet alles rond was. Vandaag en morgen (maandag en dinsdag, red.) worden de laatste punten en komma’s aan de belangrijke sponsorovereenkomst aangebracht. De samenwerking zal in eerste instantie een zeer waardevolle sponsordeal van 4 jaar zijn, maar een verdere structurele samenwerking met deze partner binnen Sporting Lokeren is het objectief”, klinkt het.

De Vries maakt zich sterkt dat de clubleiding met de deal Sporting Lokeren financieel volledig gezond kan maken. “Ook andere, complementaire pistes van investeerders zijn nog levend”, klinkt het. De club wil het transferverbod deze week op te heffen om zich sportief te kunnen versterken.