Sporting en middenstanders introduceren ‘282’-paardenworstenbroodje Yannick De Spiegeleir

09 oktober 2019

19u31 0 Lokeren In samenwerking met slager Franky Van de Walle en bakker Wim Mels heeft Sporting Lokeren vanavond het 282-worstenbroodje gelanceerd met een hoofdrol voor de Lokerse paardenworst.

“Het is vandaag (woensdag 9 oktober, red.) de 282ste dag van het jaar. 282 is ook het stamnummer van onze club. Daarom presenteren we vandaag deze lokale lekkernij”, zegt Geert Van den Wijngaert, Sales Director van Sporting Lokeren. Het ging daarvoor een samenwerking aan met de Lokerse middenstand. “Voor het broodje werken we met paardengehakt, traditioneel wordt er geopteerd voor runds- en varkensvlees. Maar op deze manier geven we de 282-snack een typisch Lokerse toets”, zegt slager Franky Van de Walle.

Bakker Wim Mels zorgt voor het luchtige broodje. Vijftig uitverkoren fans mochten het worstenbroodje vanavond in primeur proeven in het Daknamstadion. Zondag krijgen alle fans de gelegenheid om het paardenworstenbroodje te eten bij hun pintje. Zowel bij slagerij Franky en Els en bakker Mels zal het broodje verkrijgbaar zijn. De kleine versie kost 1 euro. Voor een groot 282-worstenbroodje betaal je 3 euro. “We bekijken nog of het broodje straks ook verkrijgbaar zal zijn bij andere handelaars”, besluit Van den Wijngaert.