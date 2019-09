Sportievelingen brengen geld in laatje voor nieuw dak jeugdhuis Okapi Yannick De Spiegeleir

17u36 0 Lokeren In het Verloren Bos verzamelden zondag een honderdtal deelnemers voor de Natuurloop van Club 41 Lokeren en jeugdhuis Okapi. De opbrengst gaat integraal naar de aanleg van een nieuw dak op het jeugdhuis in de Kerkstraat.

Wie een bezoekje wilde brengen aan het evenement hoefde niet per sé zijn sportschoenen aan te trekken. ’s Ochtends stond er ook een gegidste wandeling op het programma in de Buylaers en aan de start en finish in het Verloren Bos konden bezoekers hun honger stillen en dorst laven aan de verschillende eet- en drankkraampjes.