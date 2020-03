Spooroverweg aan Bormtestraat afgesloten voor werken: “Eerst alternatief, dan pas definitieve sluiting” Yannick De Spiegeleir

05 maart 2020

11u25 0 Lokeren In de Lokerse wijk ’t Lammeken heeft Infrabel de overweg in de Bormtestraat tijdelijk afgesloten tot en met 13 mei voor dringende werken. Op de website van spoorwegbeheerder Infrabel wordt melding gemaakt van de plannen voor een definitieve sluiting. “Die komt er evenwel pas als er een alternatief op tafel ligt in samenspraak met de buurt”, zegt schepen van Mobiliteit Sabine Van Rysselberghe (Open Vld).

“De vernieuwing van de overweg zijn omwille van de veiligheid van de vele treinen op de spoorlijn Gent – Antwerpen zeer dringend”, zo staat te lezen op de webstek van Infrabel.

De overweg is afgesloten voor alle verkeer, ook voor fietsers en voetgangers, tot 13 mei. In samenspraak met de stad wordt er een omleiding voorzien via de Hillarestraat, het Ledehof en de Eekstraat.

Op termijn zal de overweg definitief afgesloten worden, meldt Infrabel. De stad wil samen met de spoorwegnetbeheerder echter eerst een participatietraject opstarten om een alternatieve ontsluiting te voorzien vooraleer de verbinding dicht gaat. “Nog dit jaar krijgen de bewoners een uitnodiging om hun input te geven”, zegt schepen Van Rysselberghe (Open Vld).