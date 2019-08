Spektakel, volks plezier én zweten op Gezôarse Feesten JVS

25 augustus 2019

17u23 0 Lokeren In Eksaarde vonden het voorbije weekend al de 43ste Gezôarse Feesten plaats.

Volks plezier, met onder meer het feestje ‘Kamping Gezôarde’ zaterdag tot Get Ready zondag, maar ook een bijzonder spektakel met het 13de animatiefestival: de Gezôarse Feesten bieden voor elk wat wils. Het voorbije weekend kwam er dan ook een pak volk buiten in het gezellige dorp, al zorgde de hitte er ‘s middags voor dat heel wat mensen ook gewoon liefst onder de parasol bleven zitten. Een extra uitdaging voor de straat- en circusartiesten, acrobaten, steltlopers en fanfares dus, die onder een loden zon hun acts moesten uitvoeren. Voor het animatiefestival zondag hadden de organisatoren groepen uit Argentinië, Nederland en ons land kunnen strikken. In de straten rond het feestterrein was er zondag ook traditioneel een grote rommelmarkt.

De Gezôarse Feesten sluiten zondagavond af in de feesttent met onder meer de coverband Radio Sandex, om 20 uur Get Ready en om 21 uur Jettie Pallettie.