Speelotheek Sloeber viert twintigste verjaardag met groot feest Yannick De Spiegeleir

22 november 2019

17u02 0 Lokeren In het sport- en jeugdcomplex in Lokeren valt op zaterdag 23 november heel wat te beleven in het kader van de twintigste verjaardag van Speelotheek Sloeber vanaf 14 uur.

Vanaf 14 tot 17 uur zijn alle Lokerse gezinnen welkom in het sport- en jeugdcomplex voor toffe doorlopende activiteiten. Gedurende de hele namiddag kan iedereen deelnemen aan de fotobooth, grime, gekke kapsels en glittertatoeages, zich amuseren in de spring- en speelhoek, het beste van zichzelf geven bij het XL-spelenparcours, lekkers maken in de Hapas -Tapas en Sapasbar, samen met vele knuffels verhalen luisteren,… Ouders die even willen verpozen kunnen steeds terecht in de speciaal ingerichte chillzone.

Om 15.30 uur start de interactieve kindertheatershow door JEUK vzw. Gewoon kijken en stilzitten is geen optie. Jeuk brengt een voorstelling met de leukste liedjes. Iedereen wordt uitgedaagd om mee te spelen, mee te genieten en te fantaseren. Kortom even alle drukte los te laten.

De officiële verjaardagspeech en prijsuitreiking, door Marjoleine De Ridder, Schepen van Sport, Jeugd en Kinderopvang is voorzien om 17u. De winnaars van de tekenwedstrijd ‘Ontwerp jouw droomknuffel’ en van het XL-spelenparcours worden in de bloemetjes gezet.

Vanaf 17.30 uur is het tijd om de benen los te gooien op de Jajajoepikinderfuif met foodtruckfestival. Aan de ouders wordt tegelijkertijd een receptie aangeboden in de chillzone. Om 19 uur neem DJ Gecko de draaitafel over om de populairste hitjes te brengen. Speciaal voor de twintigste verjaardag worden al deze activiteiten gratis aangeboden.