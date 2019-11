Sp.a Lokeren pleit voor maximumfactuur in secundair onderwijs Yannick De Spiegeleir

11u37 0 Lokeren Ron Van Kersschaver (sp.a) pleitte op de jongste gemeenteraad voor het invoeren van een maximumfactuur in het secundair onderwijs. “We dringen er bij de stad op aan om een overleg te organiseren met de scholen.”

Een leerling in het secundair onderwijs kost de ouders gemiddeld 1.207 euro per jaar. Maar er zijn daarbinnen heel wat verschillen tussen scholen en studierichtingen. Als gevolg hiervan bepaalt de financiële draagkracht van de ouders soms de studiekeuze van de kinderen. “We zetten als sp.a onze eis voor een maximum factuur kracht bij met een lokale actie en een gemeenteraadsvoorstel. In een pamflet vragen we de mensen om de petitie van het ‘netwerk tegen armoede’ te tekenen: http://www.netwerktegenarmoede.be/petitie”, zegt Van Kersschaver. “We vragen enerzijds dat het stadsbestuur de scholen ertoe aanzet om deel te nemen aan het project ‘Samen tegen onbetaalde schoolfacturen’ zodat alle scholen van Lokeren een oefening maken rond armoedebeleid en kostenbeheersing. Anderzijds stellen we voor dat de bevoegde Schepen met de scholen en netten in overleg gaat over het organiseren van een maximumfactuur in het secundair onderwijs.”

Schepen van Onderwijs Nina Van der Sypt (CD&V) maakt sp.a er op attent dat de stad zelf geen inrichter is van secundair onderwijs in Lokeren. “De stad heeft geen regierol, maar de problematiek laat ons uiteraard niet koud.” De schepen verwijst onder meer naar de brugfiguren die door de stad aangesteld zijn om overleg te stimuleren tussen scholen en ouders van leerlingen. “Voor de toekomst gaan we nog meer samenwerken met scholen, werken rond sensibiliseren. We willen scholen bijvoorbeeld ook wijzen op het bestaan van de natuurleerpaden in Lokeren. Hier wordt jammer genoeg nog te weinig van gebruikgemaakt terwijl het een leerrijke uitstap is en de kosten beperkt zijn.”