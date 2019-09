Sp.a-fractie ijvert om straatnaam Oeverpark om te dopen tot ‘Hof Ter Dennen’ Yannick De Spiegeleir

04 september 2019

20u34 0 Lokeren Op de jongste gemeenteraad opperde Ron Van Kersschaver (sp.a) het voorstel om de nieuwe straatnaam aan de toekomstige verkaveling Oeverpark te benoemen als ‘Hof Ter Dennen’. “Uit een oude brochure blijkt dat dit een alias is voor de Villa Geurts.” Het stadsbestuur zal de mogelijkheid onderzoeken.

Op de gemeenteraad werd het voorstel besproken om de straat te benoemen als Buskapeldreef. “We hebben niets tegen deze naam, ware het niet dat de locatie waar de nieuwe verkaveling komt niet op de locatie van de vroegere Buskapel gelokaliseerd is. De Buskapel was een herberg met onder andere een lusthof, een vergaderzaal voor de muziekmaatschappij en het lokaal van de boogschuttersgilde Het Groot hof Van Vlaanderen. Het gebouw en aangelanden is verkocht voor de bouw van deEcole Moyenne, later het Rito, daarna de RMS en nu het CVO”, verduidelijkt Van Kersschaver. “Wij stellen voor om de straatnaam voor de verkaveling Hof Ter Dennen te dopen. Uit een oude brochure van voormalig stadsarchivaris Nico Van Campenhout voor de Soevereinen blijkt dat dit een alias is voor de Villa Geurts. Ook vormelijk vinden we dit beter passen daar we dan kunnen spreken van het Hof Ter Dennen nabij het Park Ter Beuken in de Groendreef. We hopen alvast dat het college deze suggestie in overweging neemt. En ere wie ere toekomt, deze tussenkomst is me ingefluisterd door oud-schepen en raadslid Jeanine Bellens”, aldus Van Kersschaver. Het stadsbestuur liet weten de mogelijkheid te onderzoeken.