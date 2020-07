Sorteren doe je vanaf nu ook buitenshuis: IDM plaatst 120 duo-vuilnisbakken op openbaar domein Kristof Pieters

22 juli 2020

12u55 0 Lokeren Sinds de lancering van de nieuwe blauwe zak in april vorig jaar, stelt de afvalintercommunale IDM een forse daling vast van het restafval. En nu het sorteren thuis goed lukt, wil IDM deze lijn doortrekken naar het ‘buitenshuis sorteren’. 21 parken of pleinen zullen over een tijdspanne van twee jaar voorzien worden van sorteervuilnisbakken. In een tweede fase komen er in Lokeren ook speciale vuilnisbakken voor pizzadozen.

“Wie thuis goed kan sorteren, kan het ook op straat.” Dat is de boodschap van afvalintercommunale IDM bij de plaatsing van 120 duo-vuilnisbakken op het openbaar domein. Volgens cijfers van Fost Plus ligt het gemiddelde inzamelrendement van de nieuwe Blauwe Zak bijna 5 kg per inwoner hoger dan het nationale gemiddelde, IDM-inwoners doen het dus goed. De afvalintercommunale wil zich nu meer gaan focussen op publieke ruimtes zoals markten, parken, speeltuinen en sportterreinen.

Eerste testen veelbelovend

In 2018 en 2019 deed IDM al de eerste testen met ‘buitenshuis sorteren’ en werden er in Lokeren, Zele en Lochristi een aantal testlocaties voorzien van duo-vuilnisbakken. “Ondertussen werden deze sites uitgebreid gemonitord en zijn de resultaten veelbelovend”, zegt woordvoerster Annick Maes. “Ongeveer 50% van het afval dat normaal in de gewone publieke vuilnisbak belandde, vond zijn weg naar de PMD-vuilnisbakken en kan hierdoor gerecycleerd worden. Een enorme winst voor het milieu.”

IDM heeft daarom een subsidieproject ingediend bij OVAM en Fost Plus waardoor zij over een tijdspanne van 2 jaar in totaal 120 duo-vuilnisbakken zal plaatsen. 21 parken of pleinen zullen worden voorzien van in totaal 120 sorteervuilnisbakken geplaatst, een project dat voor 50% gesubsidieerd wordt. De eerste 31 sorteervuilnisbakken werden intussen geplaatst In een volgende fase, na de zomer, volgen de rest. “De nieuwe vuilnisbakken komen meestal ter vervanging van bestaande waarbij vooral rekening gehouden wordt met de passage”, vervolgt Annick Maes. “De invoering ervan zal ook niet onopgemerkt gebeuren. Opvallende banners moeten passanten erop wijzen dat ze er moeten ‘sorteren, net zoals thuis’. Beide afvalfracties zullen na ophaling geanalyseerd worden en het zwerfvuil in de omgeving wordt gemonitord om zo het project te kunnen evalueren, bij te sturen en mogelijks verder uit te rollen.”

Speciale vuilnisbakken voor pizzadozen

In de tweede fase gaat IDM ook testen doen met speciale vuilnisbakken die gericht zijn op specifiek afval bij buitenhuisconsumptie. Zo komen er in Lokeren 5 vuilnisbakken die geschikt zijn voor pizzadozen. Nu stroppen deze dozen vaak de opening dicht, waardoor een vuilnisbak niet meer kan gebruikt worden met zwerfvuil tot gevolg. De duo-vuilnisbakken hebben ook een grotere capaciteit dan de huidige vuilnisbakken: 70 liter of 110 liter in plaats van de standaard 60 liter. “Deze volumeverdubbeling zal ervoor zorgen dat de vuilnisbakken op sommige locaties minder snel moeten geledigd worden of dat ze minder snel vol zijn bij drukke zomerweekends. Meer sorteren, minder zwerfvuil en logistiek voordeel: win-win-win dus.”