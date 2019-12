Sociale onderneming opent fietswerkplaats Mo-Cyclette aan Stationsplein: “Focus op herstel en onderhoud fietsen” Yannick De Spiegeleir

05 december 2019

12u15 2 Lokeren Heeft je fiets nood aan een onderhoudsbeurt of ben je op zoek naar een nieuwe tweewieler? Vanaf vrijdag 6 december kan je terecht in de nieuwe fietswerkplaats van sociale onderneming Mo-Cyclette aan het Stationsplein. “Onze focus ligt op herstel en onderhoud, maar we gaan ook fietsen verhuren, verkopen en workshops geven”, zegt directeur Jo De Niel.

Mo-Cyclette is het nieuwste initiatief van Maatwerkbedrijf Mo-Clean, dat poetshulp aanbiedt en ook de Fietspunten in Lokeren, Dendermonde en Zele beheert. “Die initiatieven blijven uiteraard ook bestaan, maar met Mo-Cyclette willen we dé belevingsplek voor fietsers creëren”, zegt De Niel.

Hij onderstreept dat de nieuwe fietswerkplaats, die mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt tewerkstelt, de zelfstandige fietsenzaken in Lokeren geen oneerlijke concurrentie wil aandoen. “Wij duiken niet onder de marktprijs. Wij willen in de eerste plaats kwaliteit bieden en er is zeker nog ruimte voor een bijkomende speler in deze stad, want de vraag naar onderhoud en herstel van fietsen blijft groeien.”

Ervaring opdoen

Maatschappelijke impact staat centraal in het maatwerkbedrijf. In de fietswerkplaats krijgen medewerkers de tijd om hun talent voor techniek te ontplooien. Door opleiding en training op de werkplek doen ze veel technische ervaring op en leren ze goede service te bieden aan klanten. Zo verhogen ze hun waarde op de arbeidsmarkt en dat is goed voor hun verdere loopbaan.

“Hier kunnen we mensen de kans geven om te groeien in hun job”, vertelt werkleider Jurgen Beeckman. “Het spreekt me enorm aan dat ik mijn expertise kan delen en mensen kan verder helpen in het leven.” Zelf werkt Jurgen al 15 jaar in de fietsbranche. “Ik sta op met fietsen en ga ermee slapen.”

Met de opening van de fietswerkplaats creëert Mo-Clean 4 nieuwe jobs. Naast Jurgen zullen ook Wesley, Dirk en Andy de vaste gezichten worden bij Mo-Cyclette. “Langdurig werkloos zijn heeft impact, want ik wou op den duur niet meer buitenkomen. Maar dat effect verdween nadat ik enkele weken bij Mo-Clean werkte”, vertelt Andy. “Werken is echt belangrijk”, treedt Wesley hem bij.

Tweede leven

Mo-Cyclette trekt ook de kaart van de duurzaamheid. “We willen de fietsen van onze klanten zolang mogelijk in topconditie houden. We bieden ook ‘second life’-fietsen aan, dat zijn fietsen die we redden van de schroothoop en die onze medewerkers helemaal opwaarderen en in een nieuw jasje steken.”

Vanaf 2020 kan je als bezoeker workshops volgen en daardoor zelf sleutelen en tips over fietsen opsteken. “We gaan prat op een goede kwaliteit en communicatie is belangrijk. Als je een fiets bij ons binnenbrengt, zullen we even overlopen wat er mis is en wat er moet hersteld worden”, aldus De Niel. Fietsen kan je ook huren, leasen of kopen bij Mo-Cyclette.

Mo-Cyclette is open van maandag tot vrijdag. Meer info via de website: https://mo-cyclette.be/