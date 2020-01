Snepstraat afgesloten voor werken op donderdag 30 januari Yannick De Spiegeleir

24 januari 2020

17u06 0 Lokeren De Snepstraat zal op donderdag 30 januari afgesloten zijn voor het verkeer. Er wordt twee zieke bomen gerooid om veiligheidsredenen.

Dat laat de stad weten op haar nieuwe Facebookpagina ‘Wegen & Mobiliteit Lokeren’. “Er werd een onderzoek uitgevoerd op de bomen in de Snepstraat. Hieruit is gebleken dat 2 bomen (thv het zebrapad) zijn aangetast door agressieve zwammen, en bij 1 boom verscheidene takken zijn afgestorven. Voor veiligheidsredenen en stabiliteit is het helaas noodzakelijk de 2 aangetaste bomen te rooien en de boom met afgestorven takken grondig te snoeien”, klinkt het.

Door deze werken zal op donderdag 30 januari 2020 de Snepstraat afgesloten worden voor één (werk)dag. Er wordt een omleiding voorzien langs de Leeuwerikstraat/Rozenstraat/N70.