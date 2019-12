Slapende man betrapt met inbrekersmateriaal Kristof Pieters

19u20 1 Lokeren De politie van Lokeren heeft een man opgepakt die mogelijk enkele inbraken heeft gepleegd. De kerel lag te slapen in het portiek van een appartementsgebouw.

De politie kreeg woensdag rond 7 uur een telefoontje dat een man lag te slapen in een portiek van een appartement op het Molenbergplein. Een patrouille ging ter plaatse en trof er een 28-jarige man aan. Hij was in het bezit van materiaal dat kan gebruikt worden om in te breken. De politie onderzoekt nu of er linken zijn met recente feiten.

Dinsdagochtend was er alvast melding van een diefstal van onder meer enkele truien uit een voertuig dat geparkeerd stond in een ondergrondse parking in de Jutestraat.

Omstreeks 18.30 uur was er ook melding van een inbraak in een woning in de Kriktestraat. Een ruit werd ingeklopt en de woning doorzocht. Het was nog onduidelijk wat er werd gestolen.