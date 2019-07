Slagersbond pakt uit met kippenballetjes in Kaaimansaus Yannick De Spiegeleir

31 juli 2019

16u29 4 Lokeren Naast de klassieke festivalhap kunnen bezoekers van de Lokerse Feesten dit jaar ook genieten van een nieuwe culinaire creatie van Lokerse makelij: kippenballetjes in een bruine saus op basis van Kaaiman.

“Voor de kruidensamenstelling hebben we samengewerkt met de Lokerse groothandel Jobo die gespecialiseerd is in specijeren”, zegt slager Tony De Guchtenaere. De nieuwe hap zal verkrijgbaar zijn in de Food Corner van de Lokerse Feesten, net als een nieuw vegetarisch gerechtje dat op punt werd gezet door Guy Van de Velde, de verantwoordelijke van de Food Corner.