Slagerijen starten met verkoop ‘Kaaiman Balls’ Yannick De Spiegeleir

13 augustus 2019

15u51 0 Lokeren De 45e Lokerse Feesten zijn afgelopen, maar op culinair vlak kan je er nog even van nagenieten dankzij de ‘Kaaiman Balls’ van de Lokerse beenhouwersbond.

Het hapje was voor de eerste keer te proeven in de eethoek van de Lokerse Feesten. In navolging van de Lokerse paardenworsten zijn de kippenballetjes met een bruine saus op basis van het Lokerse Feestenhuisbier ‘Kaaiman’ nu ook verkrijgbaar bij twee Lokerse slagerszaken: slagerij De Wandelaar in Daknam en slagerij Tony op de Kopkapel. “Als het van ons afhangt zijn de balletjes tijdens de volgende editie opnieuw verkrijgbaar op de Lokerse Feesten”, klinkt het bij de Lokerse beenhouwersbond. Ook de verkoop van de Lokerse paardenworsten boomt. “Tijdens de Feesten zijn de worsten altijd extra populair”, klinkt het.