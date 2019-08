SKL Doorslaar ontvangt Chinese teams op jeugdtornooi Yannick De Spiegeleir

17 augustus 2019

21u24 0 Lokeren SKL Doorslaar kreeg dit jaar internationaal bezoek over de vloer tijdens haar jaarlijks jeugdtornooi. Het Chinese FC Greenfield Shenzhen vaardigde vier teams af naar Lokeren.

Het was SKLD’er Jonas Baudine die voor de Chinese inbreng zorgde in Doorslaar. Hij was als trainer twee jaar aan de slag bij het Chinese team. “Ze waren de afgelopen week op stage in Nederland en keren pas dinsdag terug naar China. Het kwam dus ideaal uit om nog deel te nemen aan ons tornooi. We zijn heel blij dat we hen mogen verwelkomen”, zegt tornooiverantwoordelijke Jonas Zaman.

