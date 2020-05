Skatepark heropent op vrijdag 25 mei: “Toezichters waken over naleving richtlijnen” Yannick De Spiegeleir

19 mei 2020

17u43 0 Lokeren Sinds deze week is er een versoepeling voor sporten in openlucht. Sporten in clubverband mag met een maximum tot 20 personen, wie individueel sport krijgt toegang tot meer sportinfrastructuur. Het skatepark heropent pas op vrijdag 25 mei. De stad voorziet in toezichters die zullen waken over de naleving van de richtlijnen.

Om reden dat het skatepark in de Nachtegaallaan een verhoogd risico heeft op samenscholing, zal dit park vanaf 25 mei 2020 gecontroleerd geopend worden”, klinkt het bij de stad. Het skatepark zal elke werkdag geopend zijn van 17 tot 21 uur, op woensdag vanaf 14 uur. De stad voorziet in toezichters die zullen waken over de naleving van de richtlijnen. De speelterreinen blijven tot nader order gesloten.

Ook voor de andere sportactiviteiten in openlucht vertaalde de stad de richtlijnen van het federale exitplan naar de lokale context. De outdoor sportinfrastructuur zoals basketvelden, beachvolleybalterreinen, tennisterreinen, petanqueterreinen, natuurgraspleinen,… kunnen opengesteld worden voor de trainingen en lessen in Lokers georganiseerd verband. De trainer of club vraagt hiervoor vooraf toelating via reservatieSJC@lokeren.be.

De voetbalvelden die in onderhoud zijn (o.a. Bospark en H. Geestmolen) zijn niet beschikbaar. De sportinfrastructuur die ter beschikking staat voor particulieren zoals o.a. de atletiekpiste*, fitnesstoestellen, de fit-o-meter, het calisthenicspark, de tennisterreinen, trapveldjes,… kunnen vrij gebruikt worden volgens de principes van richtlijn 1 (enkel met mensen die onder hetzelfde dak wonen en/of maximum 2 en steeds dezelfde personen). De verantwoordelijkheid voor de veiligheid ligt bij de sporter.