Sint-Teresia neemt na 300.000 kilometer afscheid van oude schoolbus Yannick De Spiegeleir

02 september 2019

17u01 3 Lokeren Na bijna 15 jaar én 300.000 (!) kilometer op de teller nam het Sint-Teresiacollege eind vorig schooljaar afscheid van haar schoolbus. Vandaag werd op de eerste schooldag werd een nieuw voertuig in gebruik genomen.

“We hopen dat de nieuwe bus het even lang volhoudt als zijn voorganger”, zegt directeur Koen Pollaert. Busbestuurder Anita en busbegeleidster Erika zijn alvast tevreden met de nieuwe investering. “Onze school blijft overigens groeien. In het kader van het ‘Task Force’-project nemen we dit schooljaar twee nieuwe klaslokalen in gebruik”, besluit Pollaert.