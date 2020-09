Sint-Teresia danst Jerusalema Challenge: “75-jarig bestaan van school vieren” Yannick De Spiegeleir

24 september 2020

15u50 0 Lokeren Het Sint-Teresiacollege bestaat 75 jaar. Om het feestjaar goed in te zetten, gingen de leerkrachten en leerlingen donderdagnamiddag samen de ‘Jerusalema Challenge’ aan.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Dankzij Tiktok groeide Jerusalema deze zomer uit tot de nieuwe Macarena. Jongeren, maar ook personeel van ziekenhuizen en gemeenten waagden zich al aan het populaire dansje. Ook in Eksaarde werd er donderdag enthousiast en synchroon gedanst. “Dit jaar bestaat onze school 75 jaar. We willen corona geen roet in het eten laten gooien en het jaar feestelijk starten. In een tijd van social distance willen we tonen dat wij nog verbonden zijn. Daarom zullen alle leerlingen en leerkrachten op 24 september over de middag meedoen aan de tiktok Jerusalema. Wij willen graag tonen dat onze school niet klein te krijgen is. Ook niet na 75 jaar”, klinkt het.