Sinfra’s roepen publiek op podium Yannick De Spiegeleir

11 december 2019

20u22 0 Lokeren Na afloop van de voorstellingen van ‘Kat in de Kelder’ riepen de acteurs en bestuur van de Sinfra’s dit weekend hun toeschouwers op het podium als protest tegen de besparingen in de cultuursector.

Tijdens enkele van hun voorbije voorstellingen van ‘De kat in de kelder’ in het Cultuurcentrum van Lokeren nodigden De Sinfra’s na de voorstelling hun publiek uit om op het podium te komen, om zelf in de spotlights te staan en te tonen dat kunst en cultuur belangrijk zijn voor hen. 90 procent van de toeschouwers gingen in op deze uitnodiging. Er werd een foto genomen van het publiek op het podium die o.a. via social media verspreid werd. “Op deze manier voerden de toeschouwers mee actie voor het behoud van investeringen in cultuur en kunsten en wil men de minister laten zien hoeveel mensen de amateurtoneelgezelschappen elke dag bereiken met de voorstellingen die zij met hart en ziel maken”, klinkt het bij de Sinfra’s.