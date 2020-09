Sinfra’s hervatten repetities aan vooravond 50-jarig bestaan Yannick De Spiegeleir

09u37 0 Lokeren Toneelvereniging De Sinfra’s uit Lokeren blijft niet bij de pakken zitten. De coronamaatregelen voor de cultuursector zijn wat versoepeld en dat deed hun beslissen om de repetities terug te hervatten. Op deze manier hope ze om eind november en begin december de productie ‘De Caraïbische Zee’ op de planken te brengen in het Cultuurcentrum Lokeren.

Door corona zagen De Sinfra’s twee producties afgelast worden. De voorjaarsproductie ‘Het Kerkhofclubje’ werd verplaatst naar voorjaar 2021. Vooral ‘Scrooge’ voor dit najaar zien afgelast worden deed wat pijn want de basis voor deze productie was al gelegd. Deze grote productie met volwassenen en Sinfra Kidz samen en ondersteund door twee Lokerse koren en dans op de vooravond van het 50- jarig bestaan in 2021 werd nu verplaatst naar eind 2021.

“De goesting om terug op het podium te kunnen staan is groot en er werd uitgekeken naar een productie die coronaproof kon gerepeteerd en gespeeld worden. Na veel wikken en wegen werd er geopteerd voor ‘De Caraïbische zee’: toneel met een lach en een traan”, zegt Cindy De Coninck van de Sinfra’s.

Ook de honger van de Sinfra Kidz is groot. Zij kwamen op 20 september met veel enthousiasme naar de startdag. Zij starten dan ook met repeteren in bubbels voor de productie ‘Brems!’ die gebracht wordt in het krokusverlof 2021. De Lokerse Josefien Vanhille neemt de regie voor haar rekening en Lotte Celi staat in voor de choreografie.

“Spelers en medewerkers van De Sinfra’s missen hun publiek en zij kijken er al naar uit om de theaterliefhebbers terug te mogen verwelkomen en hen zo een steuntje in de rug te geven in deze moeilijk tijd", klinkt het nog.