Sinfra Kidz brengt ‘Herakles, a thug life’ op de planken Yannick De Spiegeleir

24 februari 2020

14u14 0 Lokeren De Sinfra Kidz, de jongerenafdeling van De Sinfra’s, staan vanaf vrijdag 28 februari op de planken met hun nieuwe productie ‘Herakles, a thug life’. “Het stuk is gebaseerd op de Griekse mythologie maar het is nu herwerkt in een hedendaags toneelstuk door onze regisseur van dienst Tom Bruynooghe”, zegt Cindy De Coninck.

In ‘Herakles, a thug life!’, duiken de Sinfrakidz in het leven van de Griekse held om te ontdekken wat echte heldendom is. Want hebben we het soms niet allemaal moeilijk? En willen we niet allemaal een held zijn? “Het is mogelijk. From Zero to Hero. Herakles deed het ons voor”, klinkt het.

Er zijn voorstellingen in de Torenzaal op vrijdag 28 februari, zaterdag 29 februari, vrijdag 6 maart en zaterdag 7 maart om 20.15 uur en op zondag 1 maart en 8 maart om 15 uur.

Wie de 23 helden wil bewonderen, kan nog tickets verkrijgen via: tickets.sinfrakidz@gmail.com of 0496/79 16 98 bij Gilbert De Coninck of via het Cultuurcentrum Lokeren.