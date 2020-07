Signalisatie benadrukt mondmaskerplicht in bebouwde kom Yannick De Spiegeleir

30 juli 2020

14u38 4 Lokeren Sinds woensdag is het in Lokeren verplicht om een mondmasker te dragen in de bebouwde kom. Sinds woensdag is het in Lokeren verplicht om een mondmasker te dragen in de bebouwde kom. Wijkkaarten op de website en signalisatie langs de weg moeten de Lokeraar duidelijk maken waar hij een mondkapje moét dragen.



Een lockdown kan je het niet noemen, maar als iemand een jaar geleden had verteld dat je sinds woensdag overal een mondmasker moet dragen in de bebouwde kom van Lokeren was die persoon wellicht gek verklaard. Vandaag is het de realiteit. Het verbod geldt niet voor wie zich met de fiets, al joggend of met de auto verplaatst op voorwaarde dat de nodige afstand kan gegarandeerd worden.

(lees verder onder de kaart)

Het is een drastische maatregel, maar de cijfers liegen er niet om. Volgens de meest recente gegevens van Sciensano (zie onderstaande tabel) telt Lokeren de hoogste Covid 19-besmettingsratio van het Waasland met intussen 48 besmettingen per 20.000 inwoners. Burgemeester Filip Anthuenis (Open Vld) toe. “Iedereen moet beseffen dat de cijfers niet zo goed zijn, daarom hebben we bovenop de nationale maatregelen beslist om de mondmaskerplicht in de bebouwde kom in te voeren. Dit geeft het voordeel van de duidelijkheid meer dan het opsommen van een lange lijst straatnamen. Om iedereen voldoende te informeren hebben onze diensten de kaarten op wijkniveau op de website gezet en de pancartes opgehangen. Daarnaast heeft de stad ook geopteerd om alle evenementen, zeker tot eind deze maand, af te lassen én wordt er werk gemaakt van lokale contactopsporing.”

En dat aan de vooravond van de Lokerse Feestweek die normaal vrijdagavond op gang zou getrapt worden. Al gaat het geplande lichtspektakel in de binnenstad wel door, maar ook daar geldt: draag je mondmasker en vermijd de drukte.