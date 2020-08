Seniorenvereniging Vl@s viert 5-jarig bestaan door hazen aan te kleden Yannick De Spiegeleir

23 augustus 2020

13u00 2 Lokeren De Vlaamse Actieve Senioren afdeling Lokeren, kortweg Vl@s Lokeren, bestaat 5 jaar. Om die gebeurtenis te vieren, kleedde het bestuur de drie Hazen op de Markt aan met een aangepast maatpak.

“Onze afdeling werd opgericht op 1 september 2015, en kende van bij de start een gigantisch succes. Momenteel telt de afdeling ongeveer 340 senioren, die kunnen genieten van een waaier aan activiteiten zoals fietsen, wandelen, bowling, petanque, badminton, eendags- en meerdaagse uitstappen”, zegt voorzitter Arthur Van Remoortere. “Jammer genoeg gooit ook hier de coronacrisis roet in het eten en moeten de activiteiten op een laag pitje terug gedraaid worden. Al hielden we wel een belronde bij al onze leden, werd er een Whatsappgroep opgericht en organiseerden we ook een fotowandelzoektocht.”

De vereniging zet zich ook in voor de hulpbehoevende instellingen in Lokeren met de acties van De Warmste Week in 2018 voor Emiliani (electrische fiets) en in 2019 voor Hagewinde (nestschommel). “Dit jaar is de inzet gefocust op Kom Op Tegen Kanker met de plantjesverkoop in september. Het bestuur hoopt om dit jubileumjaar op een passende manier te kunnen vieren eens deze crisis voorbij is”, vult bestuurslid Marc Nottebaert aan.