Scouts Hoogland start nieuw jaar met barbecue Yannick De Spiegeleir

15 augustus 2019

16u34 0 Lokeren Voor de meisjes en jongens van Gidsen Edelweiss en scouts Hoogland start binnenkort een nieuw werkingsjaar. De startdag op zaterdag 7 september wordt gevolgd door een barbecue op de terreinen Hoogland aan de Oude Heerweg.

In de namiddag zijn er tal van leuke spelletjes en activiteiten voorzien voor de pas ingeschreven jongeren. Aansluitend hierop is er volgens jaarlijkse traditie ’s avonds een gezellige barbecue. Heerlijk genieten van lekker eten in de tenten en gesjorde constructie. De startdag voor de jongeren begint al om 13 uur. De barbecue start om 19 uur.

Meer info en inschrijvingen via arthur.baetens98@gmail.com, 0470586774 of via de facebookpagina van het evenement.