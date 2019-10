Scouts Heirbrug installeert zonnepanelen op lokalen Yannick De Spiegeleir

08 oktober 2019

15u16 0 Lokeren Als eerste Lokerse jeugdbeweging heeft Scouts Heirbrug zonnepanelen op het dak van haar lokalen geïnstalleerd met behulp van subsidies van de stad Lokeren.

Enkele leiders staken de handen uit de mouwen en hielpen de panelen te plaatsen onder toezicht van Linea Trovata: het Lokerse bedrijf dat het materiaal leverde en de elektrische aansluiting verzorgde. Schepen van Jeugd Marjoleine De Ridder (CD&V) was aanwezig op de officiële ingebruikname van de zonnepanelen.

“Dit sluit perfect aan bij het jaarthema van vorig jaar (‘Minder is meer’), waarin onder andere wordt beklemtoond dat we bewuster moeten omgaan met energie”, klinkt het bij de leiding van Scouts Heirbrug. “We zien dit als een duurzame investering voor lange termijn, omdat niet alleen de energie gebruikt zal worden voor onze eigen activiteiten op zondag, maar ook door andere jeugdverenigingen die de lokalen in het weekend huren.”

Meer info: www.scoutsheirbrug.be.