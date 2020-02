Schuim is thema van zesde tienerfuif Yannick De Spiegeleir

25 februari 2020

16u54 0 Lokeren Op vrijdagavond 6 maart organiseert KSA Eksaarde, samen met de Dienst Sport en Jeugd, een nieuwe editie van de Tienerfuif. Dit initiatief lokte de voorbije jaren telkens meer dan 700 enthousiaste Lokerse tieners.

De fuifzaal, in het Sport- en Jeugdcomplex, is opnieuw het decor voor het grootste tienerevenement van het jaar. De fuif gaat door van 20u tot 24u en is exclusief voor tieners geboren in 2008, 2007, 2006, 2005 en 2004 . Het thema dit jaar is ‘Schuimeditie’. Al worden er ook schuimvrije zones voorzien waar tieners kunnen feesten. De inkomprijs bedraagt 2 euro.

Tickets zijn enkel te koop aan de kassa. In ruil mogen de tieners een spetterende fuif verwachten met veel leuke extra’s en randanimatie: een photobooth, een SMS-Wall, eetgelegenheid en veel meer. De muziek wordt verzorgd door lokale DJ’s.

“Omdat dit voor veel tieners én hun ouders de eerste ervaring is met een fuif, doen we onze uiterste best om alles zo vlot en veilig mogelijk te laten verlopen. Zo voorzien we een neutrale zone, waar zoon- en/of dochterlief veilig afgezet en opgehaald kan worden onder ons toeziend oog. Uiteraard is dit evenement ook alcohol- en rookvrij. Water, frisdranken worden verkocht aan 1,5 euro”, klinkt het bij KSA Eksaarde en de Dienst Sport en Jeugd. Er wordt gecontroleerd op leeftijd. Dus het tonen van een identiteitsbewijs is verplicht.