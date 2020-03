Schilderij Sint-Laurentius lokt kijklustigen naar Theaterzaal CCL Yannick De Spiegeleir

05 maart 2020

13u10 0 Lokeren De ‘thuiskomst’ van het schilderij van Sint-Laurentius van de 17e-eeuwse meesterschilder Hendrick De Somer heeft enkele honderden nieuwsgierigen op de been gebracht.

Dankzij het speur- en onderhandelingswerk van Andy Nimmegeers en Erik Bielen van de stedelijke erfgoedraad slaagde het Lokerse kerkbestuur erin om een topwerk van de 17de eeuwse schilder met roots in de Durmestad aan te kopen. Tijdens een lezing over het werk in het CCL konden de aanwezigen het topwerk voor het eerste keer aanschouwen. Na restauratiewerken krijgt het werk straks een definitief onderkomen in de Sint-Laurentiuskerk.