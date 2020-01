Schermutseling tussen passagier en conducteur na discussie over slecht ingevulde Go Pass Kristof Pieters

06 januari 2020

16u15 0 Lokeren De politie van Lokeren moest zondagavond tussenbeide komen bij een schermutseling tussen een passagier en een treinbegeleider.

De trein stond in het station van Lokeren. Een 22-jarige reiziger uit Deinze had zijn Go Pass ingevuld met potlood. Hierdoor was er een zware discussie ontstaan met de treinbegeleider en kwam het tot een kleine schermutseling.

Ook zaterdag moest de politie tussenbeide komen op de trein. Een 45-jarige man uit Sint-Niklaas zag zijn treinritje vroegtijdig eindigen in het station van Lokeren. De man werd daar door de politie van de trein geplukt en bestuurlijk aangehouden. Hij was dronken en had geen ticket gekocht.

Een 40-jarige dronken man uit Sint-Gillis-Waas mocht zondag ook bij de politie overnachten. Hij werd omstreeks 2 uur laveloos aangetroffen in de Daknamstraat en werd voor zijn eigen veiligheid opgesloten.