Schepenen gaan door het stof in coronabon-affaire: “Hoop dat je onze inschattingsfout vergeeft” Yannick De Spiegeleir

14 september 2020

21u46 3 Lokeren Oppositieraadslid Björn Rzoska heeft maandagavond op de Lokerse gemeenteraad vergeefs het ontslag geëist van Open Vld-schepenen Claudine De Waele en Marina Van Hoorick. Oppositieraadslid Björn Rzoska heeft maandagavond op de Lokerse gemeenteraad vergeefs het ontslag geëist van Open Vld-schepenen Claudine De Waele en Marina Van Hoorick. Dit weekend kwam aan het licht dat beide schepenen corona-cadeaubonnen kochten tijdens de openingsuren van het Infopunt Toerisme , terwijl andere Lokeraars uren lang stonden aan te schuiven of naast het tijdelijke aanbod van 20 procent korting grepen. “Wij hebben een inschattingsfout gemaakt, maar blijven ten dienste staan van de stad”, aldus Van Hoorick en De Waele.

Rzoska trok tijdens de gemeenteraad fel van leer tegen beide schepenen. “Een schepen zet zich niet boven het algemeen belang en wijkt niet af van de spelregels die ze zelf hebben beslist. Het college besliste om niet in te gaan op het voorstel van de betrokken dienst om een afzonderlijk regime op te starten voor personeel om coronabonnen te kopen. Dat de gewone Lokeraars in de rij moeten komen staan, een beslissing van het schepencollege nota bene, maakt het onaanvaardbaar dat je jezelf als schepen bedient van een ‘vip’-lijn en dus koopt tijdens de sluitingsuren van het kantoor. Hoe leg je dit uit aan de Lokeraars die achter het net hebben gevist?”

Gelogen

Volgens Rzoska ging schepen De Waele nog verder uit de bocht dan haar collega-schepen. “U hebt op de vorige raadszitting van eind juni en in een reportage van TV Oost gelogen tegen de Lokeraar. Op de gemeenteraad antwoordde ze op de vraag ‘Wie zijn de kopers die tijdens de sluitingsuren coronabonnen kochten?’ dat ze dat niet wist: “Ik zal dat verder onderzoeken.” Op TV Oost zei u zelfs: “Ik ben er niet van op de hoogte dat dit is gebeurd. Dat kan ik met 100% zekerheid zeggen. We gaan ook nagaan of het tijdsslot, of de klok wel juist stond.” En nu komt u met de verklaring dat u niet op de hoogte was van de werkwijze. Daar bewijst u zelf uw incompetentie mee.”

Jammer dat dit gebeurd is, maar het opzet om onze horeca en middenstand te steunen, was wel geslaagd Schepen Claudine De Waele

Rzoska besloot zijn betoog met een eis tot ontslag. “Ik vraag mij eerlijk af hoe u nog kan blijven functioneren in dit college?”

Sp.a-raadslid Van Kersschaver ging niet zover om het ontslag te vragen, maar gaf beide schepenen wel een flinke veeg uit de pan. “Ik ben ervan overtuigd dat heel de actie op poten gezet is met de beste bedoelingen. Waar ik geen begrip voor heb - sterker nog: waar ik bijzonder kwaad van word - is het feit dat wanneer de malaise aan de kaak gesteld wordt gesteld, er gewoon flagrant gelogen wordt in ons gezicht en in dat van de Lokeraar. Doe dat niet. Het is dé hoofdreden waarom de man en de vrouw in de straat de politiek kotsbeu zijn”, aldus Ron Van Kersschaver (sp.a). “We vragen om een constructieve reactie, wat die ook moge zijn.”

(lees verder onder de foto)

Schepen De Waele nam als eerste het woord. “Ik heb inderdaad 200 euro cheques aangekocht en heb die met mijn kaart betaald. Jammer dat dit gebeurd is, maar het opzet om onze horeca en middenstand te steunen, was wel geslaagd. Ik pleit mee voor een snelle digitalisering van de cadeaubon. Ik leef voor deze bruisende stad en ik hoop dat jullie me deze inschattingsfout kunnen vergeven.”

Tuchtonderzoeken

Schepen Van Hoorick begon haar repliek met een lans te breken voor de dienst toerisme. “Ik zou willen aandringen dat zij niet meer vernoemd worden. De dienst heeft voor ieder zijn best gedaan", aldus de schepen, die ook op haar beurt vergiffenis vroeg voor de inschattingsfout.

Burgemeester Filip Anthuenis (Open Vld) gaf nog mee dat tuchtonderzoeken lopende zijn en dat de cadeaucheques al in 95 handelszaken werden gebruikt.