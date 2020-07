SC Lokeren-Temse en Collectief Wit-Zwart-Geel trappen nieuw seizoen af met bubbelontbijt Yannick De Spiegeleir

16 juli 2020

16u20 0 Lokeren Met het event ‘Bubble Breakfast and go!’ trapt SC Lokeren-Temse het nieuwe seizoen op gang. Op zaterdag 25 juli kunnen supporters kennismaken met de nieuwe spelerskern tijdens een coronaproof ontbijt op de club.

Ook voor de spelers is dit een eerste contact met het supporterslegioen. Na het ochtendmaal trekken de fans in verschillende bubbels de baan op om het vernieuwde clubmagazine De Sportinger bij alle inwoners van Lokeren én van Temse te bussen. Onder het motto ‘nieuw verhaal, zelfde passie’ willen club en supporters de lokale gemeenschap informeren over de nieuwe club, de visie, de spelers, de supportersbeleving…

Het clubbestuur en het Collectief Wit-Zwart-Geel slaan voor ‘Bubble Breakfast and go!’ de handen in elkaar en roepen de fans op om letterlijk het verhaal mee uit te dragen. Al van bij de start van de nieuwe club wordt gehamerd op samenwerking door het bestuur. Het ziet hierin een rol voor het Collectief Wit-Zwart-Geel. ‘Bubble Breakfast and go!’ is het eerste concrete initiatief dat de hele SC Lokeren-Temse gemeenschap wil bereiken en zo veel mogelijk supporters wenst te betrekken.

Nobele onbekenden

“Op zaterdag 25 juli verwachten we de supporters om 8.30 uur op de club om samen met de spelers en de technische staf te ontbijten. Voor de supporters zijn de meeste spelers nog nobele onbekenden en dat geldt omgekeerd ook voor de spelers en de staf. Geheel volgens de corona richtlijnen zullen ze elkaar tijdens het ontbijt op een informele wijze leren kennen”, klinkt het.

Wie wil deelnemen, dient zich te registreren. Supporters kunnen individueel of in groep inschrijven via het formulier op www.sporting.be.