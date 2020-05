Sakura-woonzorgcentra openen ‘babbelboxen’: “Eindelijk weer contact met familie en vrienden” Yannick De Spiegeleir

06 mei 2020

14u56 0 Moerbeke/Lokeren In de verschillende woonzorgcentra van zorgbedrijf Sakura staan sinds enkele dagen ‘babbelboxen’ opgesteld. Via een scheidingswand uit plexiglas kunnen bewoners en familie met elkaar een babbeltje slaan. “Dit komt geen moment te vroeg. De bewoners snakken naar contact met hun dierbaren”, klinkt het.

Woonzorgcentrum Ter Moere in Moerbeke beet vorige week de spits af. Nadien volgden ook Hof van Eksaarde en Ter Durme in Lokeren met de installatie van een babbelbox.

“We hopen met dit initiatief het isolement deels te doorbreken”, zegt Stefan Walgraeve (Open Vld), voorzitter van Sakura. “We voorzien 10 minuten zodanig dat we zoveel mogelijk bewoners in staat kunnen stellen om hiervan gebruik te maken.” Via een infobrief werden de familieleden ook op het hart gedrukt om de nodige maatregelen te respecteren.