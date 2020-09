Rune Herregodts mikt op Belgische kampioenschappen Erik Vandeweyer

09 september 2020

11u26 0 Lokeren Het seizoen van Rune Herregodts is er een geworden van vallen en opstaan. Letterlijk en figuurlijk. Eerst gooide het coronavirus roet in het eten, daarna was er in augustus een kwalijke val op het Europees kampioenschap. Deze week mag de Lokerenaar de trainingen hervatten. De Belgische kampioenschappen eind oktober worden nog een ultiem doel.

Op het EK Mixed Relay in het Franse Plouay kwam Rune Herregodts kwalijk ten val. “Het was een dom voorval. Hoewel ik het parcours verkend had, nam ik in de regen een bocht verkeerd. De focus was een fractie van een seconde weg. De bocht was nauwelijks aangesneden, toen ik al besefte dat ik een foute inschatting had gemaakt. Bij de tuimeling die volgde, brak ik mijn sleutelbeen. Daags nadien kon ik reeds geopereerd worden in Herentals door het team van dokter Claes.”

Het herstel van Rune Herregodts nam logischerwijze wat tijd in beslag. “Er werd een plaatje aangebracht om het sleutelbeen te versterken. Dat is op zich lastig, maar verhindert een renner niet om zachtjes weer te beginnen trainen. Bij de val liep ik ook een lichte hersenschudding op. Die speelde me de voorbije dagen meer parten. Met een hersenschudding mag je niet te vroeg hervatten, anders kan de schade veel groter zijn. Pas deze week kan ik opnieuw trainen. Een val komt nooit gelegen, maar nu kwam de timing me heel slecht uit. Ik stond op het EK met een goed gevoel aan de start. Ik wou bevestigen en dat kon nu niet.”

Nieuwe doelen

Noodgedwongen miste Rune Herregodts de Nationale Testtijdrit Memorial Igor Decraene. “Ik was toeschouwer, omdat ik mijn zinnen wat wou verzetten. Tegelijkertijd deed het me wel pijn dat ik niet op de fiets zat. Ik heb voor mezelf weer nieuwe doelen gesteld. Ik hoop me te kunnen tonen in de maand oktober. Twee koersen springen daarbij in het oog. Vooreerst is er het BK op de weg. Dat wordt in mijn eigen Lokeren georganiseerd. Met Home Solution kunnen we als een sterk blok voor de dag komen. Op een dergelijk parcours moet je wat geluk hebben om mee te zijn met de juiste groep, maar enkele jaren geleden bewees ik op een gelijkaardig parcours in Stekene dat het kan. Eind oktober wordt de merkwaardige campagne afgesloten met het BK tijdrijden in Borlo. Dat traject ken ik op mijn duimpje.”