Rozenschool stelt heropstart week uit: “Evenwicht zoeken tussen opvang, afstandsonderwijs en lesgeven met voldoende afstand” Yannick De Spiegeleir

14 mei 2020

15u13 4 Lokeren Niet alle scholen starten volgende week opnieuw met fysieke lessen. Na overleg beslisten de directie van de Rozenschool en scholengroep Het Leercollectief om de heropstart met een week uit te stellen. “Onze infrastructuur laat het momenteel niet toe om opvang én lessen aan te bieden. We werken aan een oplossing samen met de stad en andere partners”, zegt Tania De Smedt, algemeen directeur van GO! scholengroep Het Leercollectief.

De beslissing om volgende week de deuren nog niet te openen voor het eerste, tweede en zesde leerjaar viel niet in goede aarde bij sommige ouders wiens kinderen school lopen bij de Rozen. De directie van de school en Het Leercollectief vragen echter begrip.

“De evenwichtsoefening die we moeten maken tussen het aanbieden van opvang, afstandsonderwijs en lesgeven met de nodige ‘social distance’ is voor geen enkele school eenvoudig. Voor het eerste leerjaar zullen we bijvoorbeeld met vier verschillende klasbubbels moeten werken. In De Rozen is de klasruimte bovendien beperkt: er is maar één klas per leerjaar. Grotere scholen hebben op dat vlak meer marge”, verduidelijken De Rozen-directeur Nell De Gendt en Tania De Smedt, algemeen directeur van GO! scholengroep Het Leercollectief.

Meer vraag naar opvang

Bovendien merkt De Rozen dat de vraag naar opvang stijgt. “Er zijn 12 personeelsleden nodig om de opvang te verzekeren. Op sommige dagen gaat dit om zes verschillende bubbels”, aldus De Gendt. “Andere scholen kiezen om zich enkel te focussen op hun onderwijstaak, maar wij willen de ouders die nood hebben aan opvang niet in de kou laten staan. Bovendien moeten de ‘opvangbubbels’ en ‘lesbubbels’ gescheiden blijven. Het team van De Rozen heeft al ongelooflijke inspanningen geleverd op vlak van opvang en afstandsonderwijs.”

De directie vraagt om nog even geduld te oefenen. “De komende lesweek was sowieso kort (donderdag en vrijdag is er geen les door Hemelvaart, red.). We werken naarstig aan een oplossing, samen met de stad en andere partners. Mogelijk moeten we wel een stop zetten op het aantal opvangplaatsen. We bezorgen de ouders vandaag (donderdag) nog communicatie om hen uitgebreid op de hoogte te houden.”