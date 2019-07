Rook- en vuurverbod opgeheven Yannick De Spiegeleir

29 juli 2019

17u20 1 Lokeren Het Agentschap Natuur en Bos heeft de code voor het brandgevaar teruggebracht van code oranje naar code geel.

Als gevolg hiervan besliste de waarnemend gouverneur het politiebesluit van 24 juli 2019 op te heffen. Het maken van open vuur is opnieuw toegelaten en het rookverbod in natuurgebieden, provinciale domeinen, recreatiegebieden, bossen en heiden wordt ingetrokken. Het nieuwe politiebesluit van 29 juli 2019 is onmiddellijk van kracht. De situatie wordt voortdurend opgevolgd.