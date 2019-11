Roodkleurige Mercedes betrokken bij ongeval met vlucht Kristof Pieters

19 november 2019

Dinsdagochtend ging omstreeks 3 uur in de Moleneindstraat een voertuig uit de bocht. De auto belandde tegen een omheining. De bestuurder reed verder en pleegde dus vluchtmisdrijf. Uit de brokstukken blijkt dat het wellicht om een roodkleurige Mercedes gaat. De politie is op zoek naar getuigen of mensen met meer info. Die mogen contact opnemen via 09/340.94.99 of pz.lokeren@police.belgium.eu.