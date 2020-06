Ronde Tafel schenkt 10 restobons weg aan Lokeraars uit medische sector: “Lokerse horeca én zorgpersoneel steunen” Yannick De Spiegeleir

22 juni 2020

14u39 8 Lokeren De bestuursleden van Ronde Tafel 80 Lokeren hebben een originele actie bedacht om twee beroepsgroepen te steunen die op de proef werden gesteld door de coronacrisis.

“We kochten tien restaurantbons bij Lokerse horecazaken ter waarde van 75 euro om ze weg te schenken aan tien Lokeraars die actief zijn in de medische sector”, zegt Davy Laureys namens de serviceclub. “Zo sloegen we twee vliegen in één klap. We steunen de Lokerse horeca én het zorgpersoneel. Wie een ‘Lokereir’ of ‘Lokerasse’ kent die zich de voorbije maanden hard heeft ingezet in de medische sector kon die persoon nomineren door een originele foto of video te posten samen met een originele boodschap via onze Facebookpagina Ronde Tafel 80 Lokeren.” De tien winnaars werden intussen bekendgemaakt door de serviceclub op diezelfde Facebookpagina.